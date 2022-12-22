На Дніпропетровщині судитимуть жінку, яка народила здорову дитину та викинула її у вигрібну яму

Жінка може провести п'ять років за гратами.

25 жовтня у Кривому Розі сталася жахлива подія: вагітна жінка народила живу здорову дитину, після чого викинула немовля в яму вуличної вбиральні. Згодом сусіди помітили у вбиральні тіло мертвої дитини та викликали правоохоронців.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

Пізніше горе-матір затримали. Зараз вона перебуває під вартою.

Стосовно даного факту вже скеровано до суду обвинувальний акт за ст. 117 Кримінального кодексу України – умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. Жінці загрожує покарання у вигляді до п’яти років позбавлення волі.

Зазначимо, раніше мешканку Кривого Рогу позбавили батьківських прав щодо п’ятьох неповнолітніх дітей.

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