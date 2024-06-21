Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині судитимуть співробітницю податкової за шкоду державі у 55 мільйонів гривень

На Дніпропетровщині судитимуть співробітницю податкової за шкоду державі у 55 мільйонів гривень

Сьогодні 07:27
просмотров

Дії посадовиці завдали збитків державі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині судитимуть співробітницю податкової за шкоду державі у 55 мільйонів гривень

Посадовиця незаконно підтвердила правильність застосування пільгової ставки оподаткування.  

На Дніпропетровщині судитимуть співробітницю податкової служби, яка звинувачується у заподіянні шкоди державі на суму 55 мільйонів гривень. 

Слідство встановило, що жінка, не маючи на те повноважень, перевірила річну податкову декларацію фізичної особи-підприємця. Під час перевірки вона незаконно підтвердила правильність застосування підприємцем пільгової ставки оподаткування державного бюджету України не надійшло майже 55 мільйонів гривень.

Стосовно жінки порушено кримінальну справу за статтею “Перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки” (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Прокурори Дніпропетровської області направили до відповідних органів обвинувальний акт щодо головного державного інспектора одного з відділів Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області.

Справу вже передано до суду, де вирішуватиметься питання про винність та міру покарання обвинуваченої.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині судитимуть співробітницю податкової за шкоду державі у 55 мільйонів гривень

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині судитимуть співробітницю податкової за шкоду державі у 55 мільйонів гривеньУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У мережі показали уламки збитих ракет на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Вчора 11:05
    У мережі показали уламки збитих ракет на Дніпропетровщині

    У соціальних мережах оприлюднили фото уламків від ракет, які літали…

    Масована атака на Дніпропетровщину 20 червня: деталі від ОВА
    Новини Дніпра
    Вчора 07:41
    Масована атака на Дніпропетровщину 20 червня: деталі від ОВА

    В ОВА повідомили про наслідки ворожої атаки.

    Вибухи у Дніпрі та області 20 червня: що відомо наразі
    Новини Дніпра
    Вчора 07:26
    Вибухи у Дніпрі та області 20 червня: що відомо наразі

    У Дніпрі вночі чули вибухи.

    Житель Дніпропетровщини, якого судили за крадіжку, просився відбути “покарання” в ЗСУ
    Новини Дніпра
    19.06.2024 18:08
    Житель Дніпропетровщини, якого судили за крадіжку, просився відбути “покарання” в ЗСУ

    Житель Кривого Рогу, якого судили за крадіжку, попросився в ЗСУ,…

    Наверх