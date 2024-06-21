На Дніпропетровщині судитимуть співробітницю податкової за шкоду державі у 55 мільйонів гривень

Дії посадовиці завдали збитків державі.

Посадовиця незаконно підтвердила правильність застосування пільгової ставки оподаткування.

На Дніпропетровщині судитимуть співробітницю податкової служби, яка звинувачується у заподіянні шкоди державі на суму 55 мільйонів гривень.

Слідство встановило, що жінка, не маючи на те повноважень, перевірила річну податкову декларацію фізичної особи-підприємця. Під час перевірки вона незаконно підтвердила правильність застосування підприємцем пільгової ставки оподаткування державного бюджету України не надійшло майже 55 мільйонів гривень.

Стосовно жінки порушено кримінальну справу за статтею “Перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки” (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Прокурори Дніпропетровської області направили до відповідних органів обвинувальний акт щодо головного державного інспектора одного з відділів Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області.

Справу вже передано до суду, де вирішуватиметься питання про винність та міру покарання обвинуваченої.

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