На Дніпропетровщині судитимуть чоловіків, які регулярно психологічно знущалися над мамою та бабусею

У Кривому Розі правоохоронці скерували до суду два кримінальні провадження за фактами домашнього насильства.

Зазначається, що двоє чоловіків систематично чинили психологічне насилля відносно своїх матері та бабусі: вони влаштовували сварки та висловлювались на їхню адресу нецензурною лайкою.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Раніше дільничні офіцери неодноразово притягували фігурантів до відповідальності за фактами вчинення насильства, також проводили з ними профілактичні бесіди. Однак чоловіки продовжували принижувати жінок.

Поліцейські внесли відомості в ЄРДР за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. 29 листопада правопорушникам повідомили про підозру, а згодом правоохоронці скерували справи до суду.

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