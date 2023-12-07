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  • На Дніпропетровщині судитимуть чоловіків, які регулярно психологічно знущалися над мамою та бабусею

На Дніпропетровщині судитимуть чоловіків, які регулярно психологічно знущалися над мамою та бабусею

Сьогодні 08:07
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У Кривому Розі правоохоронці скерували до суду два кримінальні провадження за фактами домашнього насильства.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині судитимуть чоловіків, які регулярно психологічно знущалися над мамою та бабусею

Зазначається, що двоє чоловіків систематично чинили психологічне насилля відносно своїх матері та бабусі: вони влаштовували сварки та висловлювались на їхню адресу нецензурною лайкою.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Раніше дільничні офіцери неодноразово притягували фігурантів до відповідальності за фактами вчинення насильства, також проводили з ними профілактичні бесіди. Однак чоловіки продовжували принижувати жінок.

Поліцейські внесли відомості в ЄРДР за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. 29 листопада правопорушникам повідомили про підозру, а згодом правоохоронці скерували справи до суду.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині судитимуть чоловіків, які регулярно психологічно знущалися над мамою та бабусеюУкраїнська

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