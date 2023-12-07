На Дніпропетровщині судитимуть чоловіків, які регулярно психологічно знущалися над мамою та бабусею

Зазначається, що двоє чоловіків систематично чинили психологічне насилля відносно своїх матері та бабусі: вони влаштовували сварки та висловлювались на їхню адресу нецензурною лайкою.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Раніше дільничні офіцери неодноразово притягували фігурантів до відповідальності за фактами вчинення насильства, також проводили з ними профілактичні бесіди. Однак чоловіки продовжували принижувати жінок.
Поліцейські внесли відомості в ЄРДР за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. 29 листопада правопорушникам повідомили про підозру, а згодом правоохоронці скерували справи до суду.
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