На Дніпропетровщині судили онука, який вимагав грошей у свого дідуся: як його покарали

Про це йдеться в вироці суду опублікованому на сайті Єдиного реєстру судових рішень.
Так, за даними слідства онук вимагав у свого дідуся гроші. Коли чоловік не погодився, родич почав на нього кричати та нецензурно висловлюватися в сторону пенсіонера.
Дідусь звернувся до правоохоронців. На суд онук не прийшов. Справу кваліфікували, як домашнє насильство.
Суд визнав онука винним за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП та призначив йому покарання у вигляді шрафу у розмірі 170 гривень. Також він сплатить судовий збір у 536,8 гривень.
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