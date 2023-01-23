На Дніпропетровщині судили онука, який вимагав грошей у свого дідуся: як його покарали

На Дніпропетровщині онук вимагав грошей в діда.

Про це йдеться в вироці суду опублікованому на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

Так, за даними слідства онук вимагав у свого дідуся гроші. Коли чоловік не погодився, родич почав на нього кричати та нецензурно висловлюватися в сторону пенсіонера.

Дідусь звернувся до правоохоронців. На суд онук не прийшов. Справу кваліфікували, як домашнє насильство.

Суд визнав онука винним за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП та призначив йому покарання у вигляді шрафу у розмірі 170 гривень. Також він сплатить судовий збір у 536,8 гривень.

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