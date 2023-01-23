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  • На Дніпропетровщині судили онука, який вимагав грошей у свого дідуся: як його покарали

На Дніпропетровщині судили онука, який вимагав грошей у свого дідуся: як його покарали

Сьогодні 16:30
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На Дніпропетровщині онук вимагав грошей в діда.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині судили онука, який вимагав грошей у свого дідуся: як його покарали

Про це йдеться в вироці суду опублікованому на сайті Єдиного реєстру судових рішень. 

Так, за даними слідства онук вимагав у свого дідуся гроші. Коли чоловік не погодився, родич почав на нього кричати та нецензурно висловлюватися в сторону пенсіонера. 

Дідусь звернувся до правоохоронців. На суд онук не прийшов. Справу кваліфікували, як домашнє насильство. 

Суд визнав онука винним за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП та призначив йому покарання у вигляді шрафу у розмірі 170 гривень. Також він сплатить судовий збір у 536,8 гривень.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині судили онука, який вимагав грошей у свого дідуся: як його покаралиУкраїнська

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