На Дніпропетровщині судили військового за змову з ворогом: яке покарання призначили

За даними слідства, чоловік, проходячи службу в одному з гарнізонів Дніпропетровщини, вступив у змову з представником російської федерації. Військовий допомагав ворогу у проведенні підривної діяльності проти України, збирав інформацію про дислокацію, озброєння та військову техніку Сил оборони.
Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.
Під час суду чоловік свою провину визнав повністю.
Нікопольський міськрайонний суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України). Військовослужбовцю призначили покарання у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканка Дніпра на Хмельниччині “розвела” пенсіонерку на 4 тисячі доларів.
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