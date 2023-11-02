Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині судили військового за змову з ворогом: яке покарання призначили

На Дніпропетровщині судили військового за змову з ворогом: яке покарання призначили

Сьогодні 11:27
просмотров

Військовослужбовця звинуватили у держзраді.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині судили військового за змову з ворогом: яке покарання призначили

За даними слідства, чоловік, проходячи службу в одному з гарнізонів Дніпропетровщини, вступив у змову з представником російської федерації. Військовий допомагав ворогу у проведенні підривної діяльності проти України, збирав інформацію про дислокацію, озброєння та військову техніку Сил оборони.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Під час суду чоловік свою провину визнав повністю.

Нікопольський міськрайонний суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України). Військовослужбовцю призначили покарання у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканка Дніпра на Хмельниччині “розвела” пенсіонерку на 4 тисячі доларів. 

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині судили військового за змову з ворогом: яке покарання призначилиУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині відрізали світло родині переселенців, де живе дві старенькі бабусі
Новини Дніпра
Сьогодні 10:29
На Дніпропетровщині відрізали світло родині переселенців, де живе дві старенькі бабусі

На Дніпропетровщині родині переселенців відрізали світло.

На Дніпропетровщині сьогодні пролунають вибухи
Новини Дніпра
Сьогодні 10:00
На Дніпропетровщині сьогодні пролунають вибухи

Без паніки!

На Дніпропетровщині чоловік “заробив” понад 20 тис. грн на неіснуючих дровах
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
На Дніпропетровщині чоловік “заробив” понад 20 тис. грн на неіснуючих дровах

Зловмиснику вже повідомили про підозру.

У Дніпрі популярний автобус знову курсуватиме за звичним маршрутом: подробиці
Новини Дніпра
Сьогодні 08:15
У Дніпрі популярний автобус знову курсуватиме за звичним маршрутом: подробиці

Важлива інформація!

Наверх