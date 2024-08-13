На Дніпропетровщині судили чоловіка, який пересилав поштою перероблені пістолети

Жителя Кривого Рогу, який пересилав поштою зброю, судили.

39-річного торговця зброєю з Кривого Рогу затримали ще минулого року, але нещодавно завершився суд у цій справі, повідомляє “На Часі”.

Як з’ясували слідчі, 39-річний чоловік впродовж липня-серпня 2023 року торгував зброєю, пересилаючи її з Кривого Рогу до Волині. Під час обшуку у зловмисника вдома знайшли знаряддя для переробки та набої, які чоловік зберігав незаконно.

Враховуючи те, що підозрюваний вже мав умовний термін за інший злочин, суд відправив криворізького зброяра на п’ять років за ґрати.

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