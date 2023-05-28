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  • На Дніпропетровщині стався спалах коронавірусу в пансіонаті для літніх людей

На Дніпропетровщині стався спалах коронавірусу в пансіонаті для літніх людей

Сьогодні 17:57
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Втім, ситуація в межах норми.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині стався спалах коронавірусу в пансіонаті для літніх людей

Про це повідомили в обласному лабораторному центрі при МОЗ України. 

Так, під час моніторингу епідситуації з COVID-19 у Дніпрі та області, фахівці лабораторного центру виявили спалах захворюваності в одному із закладів, де живуть літні люди. 

За повідомленням, у пансіонаті захворіло відразу 11 підопічних. У закладі вже провели епідрозслідування та забезпечили всі необхідні протиепідемічні заходи. Ситуація зараз на контролі. 

Якщо не враховувати цей спалах, то загалом ситуація із захворюваністю на коронавірус та ГРВІ наразі на низькому рівні інтенсивності. З 19 по 25 травня в області зафіксували 343 випадки COVID-19. Якщо порівнювати з попереднім періодом, то кількість хворих знизилася на 15%. 

Крім цього, в центрі нагадали, що усього з початку пандемії в області на коронавірус перехворіло 357 тисяч людей, видужали 343 тисячі. На жаль, від захворювання померло понад 10 тисяч людей. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині стався спалах коронавірусу в пансіонаті для літніх людейУкраїнська

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