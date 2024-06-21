На Дніпропетровщині співробітники ритуальної служби наживалися на родичах померлих

Посадовці однієї з ритуальних служб Дніпропетровщини вимагали гроші від родичів померлих.

Про це йдеться у публікації персслужби ГУНП в Дніпропетровській області.

За попередньою інформацією, 20 червня правоохоронці затримали трьох співробітників ритуальної служби на місці злочину.

Повідомляється, що працівники місцевих кладовищ вимагали від 20 до 40 тисяч гривень від родичів померлих за надання місця для поховання померлого.

За місцями мешкання затриманих та їх можливих спільників, поліціянтами було виявлено та вилучено понад 160 тисяч гривень, здобутих злочинним шляхом, мобільні телефони, ноутбук, мопед та документацію про поховання.

Наразі трьох чоловіків затримали в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України, – повідомили у пресслужбі.

До суду було направлено клопотання щодо обрання злочинцям запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що на Дніпропетровщині начальник районного ТЦК продавав фіктивні висновки ВЛК про непридатність.

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