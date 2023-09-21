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На Дніпропетровщині сьогодні пролунають вибухи: що сталося

Сьогодні 09:03
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Без паніки!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині сьогодні пролунають вибухи: що сталося

Сьогодні, 21 вересня, на Дніпропетровщині буде гучно – у Кривому Розі пролунають вибухи.

Але підстав для паніки немає – вони виробничі.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Так, о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№2-біс» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони), о 13:00 – у кар’єрі «Першотравневий» ПрАТ «ПІВНГЗК» (Тернівський район).

Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.

Але, будь ласка, у жодному разі не ігноруйте тривоги!

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині сьогодні пролунають вибухи: що сталосяУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині сьогодні пролунають вибухи: що сталосяРусский

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