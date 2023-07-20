На Дніпропетровщині сьогодні пролунають потужні вибухи: що сталося

Без паніки!

Сьогодні, 20 липня, у Кривому Розі пролунають потужні вибухи.

Але підстав для паніки немає, адже вибухи – виробничі.

Так, о 12:00 буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№ 2-біс» ПАТ «АМКР» (Інгулецький, Центрально-Міський райони), а о 14:00 – у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає.

Але у жодному разі не ігноруйте тривогу!

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