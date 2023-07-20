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На Дніпропетровщині сьогодні пролунають потужні вибухи: що сталося

Сьогодні 10:00
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Без паніки!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині сьогодні пролунають потужні вибухи: що сталося

Сьогодні, 20 липня, у Кривому Розі пролунають потужні вибухи.

Але підстав для паніки немає, адже вибухи – виробничі.

Так, о 12:00 буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№ 2-біс» ПАТ «АМКР» (Інгулецький, Центрально-Міський райони), а о 14:00 – у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині сьогодні пролунають потужні вибухи: що сталося

Але у жодному разі не ігноруйте тривогу!

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині сьогодні пролунають потужні вибухи: що сталосяУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині сьогодні пролунають потужні вибухи: що сталосяРусский

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