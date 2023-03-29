На Дніпропетровщині скоротили тривалість комендантської години

Як повідомили на сайті Кам’янської районної військової адміністрації, з 29 березня у всіх містах та селищах району діятиме скорочена комендантська година.
Тепер вона розпочинається о 00:00 та закінчується о 5:00. Нагадаємо, під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці. Виняток – правоохоронці, комунальники, екстрені служби та люди, у яких є спеціальні дозволи.
Зазначимо, що до цього в Кам’янському районі обмеження на пересування вночі діяли з 23 години вечора до 5 ранку, окрім міста Кам’янське, де комендантська година починалася опівночі.
Раніше контроль за обмеженнями вночі посилили в Новомосковську. Це сталося після резонансного вбивства молодого хлопця в одному із нічних клубів міста. А в Нікопольському районі змінили тривалість комендантської години, тому тепер у кожному із міст діє свій розпорядок.
У Дніпрі з літа вона триває з 00:00 до 5:00.
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