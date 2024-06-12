Про це повідомили на Facebook-сторінці Придніпровської залізниці.
Щоб країна вистояла та уникнула блекаута, Укрзалізниця зменшила споживання електроенергії, переглянувши графік руху деяких приміських електропоїздів, – йдеться у публікації.
Отже, починаючи з 10 червня тимчасово не курсують такі електрички:
Електрички, які забезпечують підвіз населення до роботи та зворотно, працюють у штатному режимі.
Окрім того, на залізниці курсуватиме приміський поїзд № 6185 Синельникове-1 – Дніпро-Головний, який курсує за розкладом приміського поїзда № 7403 Синельникове-1 – Дніпро-Головний.
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Дніпрі 12 червня один з трамваїв закінчить роботу раніше.
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