На Дніпропетровщині скасували рух низки електричок: яких саме

На Придніпровській залізниці тимчасово не буде курсувати низка електричок.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Придніпровської залізниці.

Щоб країна вистояла та уникнула блекаута, Укрзалізниця зменшила споживання електроенергії, переглянувши графік руху деяких приміських електропоїздів, – йдеться у публікації.

Отже, починаючи з 10 червня тимчасово не курсують такі електрички:

№ 6011 Дніпро-Головний – Кривий Ріг-Головний;

№ 6042 Кривий Ріг-Головний – Дніпро-Головний;

№ 6104 Синельникове-1 – Чаплине;

№ 6141 Чаплине – Дніпро-Головний;

№ 7404 Дніпро-Головний – Синельникове-1;

№ 7408 Дніпро-Головний – Синельникове-1;

№ 7407 Синельникове-1 – Дніпро-Головний;

№ 7311 Дніпро-Головний – Кам’янське-Пасажирське;

№ 7310 Кам’янське-Пасажирське – Дніпро-Головний;

№ 7403 Синельникове-1 – Дніпро-Головний;

№ 6538 Кривий Ріг-Головний – Верхівцеве;

№ 6415 Верхівцеве – Кривий Ріг-Головний;

№ 6495 Запоріжжя-2 – Марганець;

№ 6478 Марганець – Мирова.

Електрички, які забезпечують підвіз населення до роботи та зворотно, працюють у штатному режимі.

Окрім того, на залізниці курсуватиме приміський поїзд № 6185 Синельникове-1 – Дніпро-Головний, який курсує за розкладом приміського поїзда № 7403 Синельникове-1 – Дніпро-Головний.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Дніпрі 12 червня один з трамваїв закінчить роботу раніше.

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