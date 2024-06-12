На Дніпропетровщині скасували рух низки електричок: яких саме - Днепр Инфо
На Дніпропетровщині скасували рух низки електричок: яких саме
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Сегодня 13:55

На Придніпровській залізниці тимчасово не буде курсувати низка електричок.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині скасували рух низки електричок: яких саме

Про це повідомили на Facebook-сторінці Придніпровської залізниці.

Щоб країна вистояла та уникнула блекаута, Укрзалізниця зменшила споживання електроенергії, переглянувши графік руху деяких приміських електропоїздів, – йдеться у публікації.

Отже, починаючи з 10 червня тимчасово не курсують такі електрички: 

  • № 6011 Дніпро-Головний – Кривий Ріг-Головний;
  • № 6042 Кривий Ріг-Головний – Дніпро-Головний;
  • № 6104 Синельникове-1 – Чаплине;
  • № 6141 Чаплине – Дніпро-Головний;
  • № 7404 Дніпро-Головний – Синельникове-1;
  • № 7408 Дніпро-Головний – Синельникове-1;
  • № 7407 Синельникове-1 – Дніпро-Головний;
  • № 7311 Дніпро-Головний – Кам’янське-Пасажирське;
  • № 7310 Кам’янське-Пасажирське – Дніпро-Головний;
  • № 7403 Синельникове-1 – Дніпро-Головний;
  • № 6538 Кривий Ріг-Головний – Верхівцеве;
  • № 6415 Верхівцеве – Кривий Ріг-Головний;
  • № 6495 Запоріжжя-2 – Марганець;
  • № 6478 Марганець – Мирова.

Електрички, які забезпечують підвіз населення до роботи та зворотно, працюють у штатному режимі. 

Окрім того, на залізниці курсуватиме приміський поїзд № 6185 Синельникове-1 – Дніпро-Головний, який курсує за розкладом приміського поїзда № 7403 Синельникове-1 – Дніпро-Головний.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Дніпрі 12 червня один з трамваїв закінчить роботу раніше.

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