На Дніпропетровщині шукають псевдомінерів: що їм загрожує

Останніми днями повідомлялося про мінування Павлоградського суду, проте інформація не підтвердилася. Також «мінували» магазини, суди в Синельниково, Першотравенську та торгівельний центр у Дніпрі.
Правоохоронці попереджають, що завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками карається позбавленням волі на строк від 2 до 6 років.
Якщо мова йде про критичну інфраструктуру, органи держвлади, заклади здоров’я, освіти — строк від 4 до 8 років.
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