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На Дніпропетровщині шукають псевдомінерів: що їм загрожує

Сьогодні 08:30
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Останнім часом на Дніпропетровщині значно збільшилась кількість випадків фейкових повідомлень про мінування.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині шукають псевдомінерів: що їм загрожує

Останніми днями повідомлялося про мінування Павлоградського суду, проте інформація не підтвердилася. Також «мінували» магазини, суди в Синельниково, Першотравенську та торгівельний центр у Дніпрі.

Правоохоронці попереджають, що завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками карається позбавленням волі на строк від 2 до 6 років.

Якщо мова йде про критичну інфраструктуру, органи держвлади, заклади здоров’я, освіти — строк від 4 до 8 років.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині шукають псевдомінерів: що їм загрожуєУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині шукають псевдомінерів: що їм загрожуєРусский

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