На Дніпропетровщині штрафуватимуть браконьєрів, які ловлять рибу біля зимувальних ям

На Дніпропетровщині штрафуватимуть за вилов риби в зоні зимувальних ям. Злісним браконьєрам загрожує кримінальна відповідальність.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

«З настанням холодів риба збирається у зграї і йде на зимівлю на дно водойми. Вона стає менш активною і вразливою. У цей час річкових мешканців не можна тривожити. Це необхідно для збереження їхньої популяції. Тому риболовля біля зимувальних ям щороку – під забороною», – зазначила директорка департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОВА Ірина Понікарова.

Браконьєри зобов’язані сплатити штраф – до 680 грн. Додатково – збиток за кожну незаконно виловлену рибину. Зокрема, за ляща доведеться віддати понад 1,5 тис грн, а за судака, щуку, окуня – понад 3 тис грн. На особливо злісних порушників очікує кримінальна відповідальність.

До відповідальності притягатимуть за риболовлю в акваторії Кам’янського, Дніпровського, Каховського, Макортівського та Карачунівського водосховищ.

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