На Дніпропетровщині школярі отруїлися алкоголем

Діти залишилися самі вдома, тому вирішили спробувати дорослі напої.

Як розповіла працівниця Павлоградської СЕМД Світлана Зайчикова, нещодавно двоє школярів отруїлися алкоголем.

13 листопада до диспетчерської служби Павлоградської СЕМД надійшов виклик про двох неповнолітніх дітей, які мали ознаки отруєння. Сталося це в місті Тернівка.

Двоє братів 10 і 14 років відчули себе зле, після того, як випили алкоголь. Дітей оперативно госпіталізували до лікарні з діагнозом алкогольне отруєння. Наразі школярам надають всю необхідну медичну допомогу. Як розповіли хлопчики, вони вирішили спробувати дорослі напої, поки батьків не було вдома.

Медики закликають батьків слідкувати за дітьми та пояснити їм шкоду алкоголю.

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