На Дніпропетровщині школярі можуть повністю перейти на офлайн навчання, але є одна умова

Школярі Дніпропетровщини можуть повністю повернутися до навчання у школах.

Діти повернуться до офлайн навчання за однієї умови — наявність укриттів у кожній працюючій школі області. Тому зараз в регіоні ремонтують сховища.

Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.

За його словами, укриття ремонтують за кошти обласного бюджету. Вже готово 39 укриттів, майже в 30 тривають відновлювальні роботи.

“Працюємо над розширенням мережі захисних споруд у школах, ліцеях та гімназіях регіону. Цьогоріч місцевим коштом вже відремонтовані 39 сховищ, ще майже 30 – в роботі. Десятки плануємо привести до ладу. Фінансуватимемо оновлення і з обласного бюджету. Як і торік втілюватимемо окремий проєкт з облаштування укриттів за гроші державної субвенції та громад. Модернізувати збираємося 9 об’єктів у п’яти громадах. Хочемо зробити там комфортний і безбар’єрний простір для школярів”, – зазначив Сергій Лисак.

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