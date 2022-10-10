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  • На Дніпропетровщині щонайменше четверо загиблих та 19 поранених, – Резніченко

На Дніпропетровщині щонайменше четверо загиблих та 19 поранених, – Резніченко

Сьогодні 14:05
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Сьогодні вранці росіяни нанесли масований ракетний удар по Дніпропетровській області.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині щонайменше четверо загиблих та 19 поранених, - Резніченко

Поки що відомо про 4 загиблих та 19 поранених.

Про це повідомляє Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.

За його словами, росіяни скерували на область більш ніж 10 ракет. Чотири ракети знищила наша ППО.

Ворог вдарив по об’єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах, зупинках транспорту. Бив тоді, коли люди йшли на роботу. Умисно. Щоб посіяти паніку, – написав Валентин Резніченко.

Є серйозні руйнування. Усі служби працюють. В одному з районів Кривого Рогу зникло світло. На зараз без електроенергії понад 80000 людей. Енергетики уже стали до роботи.

Важко і боляче. Та ми піднімемось й після цього удару. А їм уже нічого не допоможе. Ходіть в укриття під час ворожих атак. Усе було, є і буде Україна! – зазначив голова Дніпропетровської ОВА.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині щонайменше четверо загиблих та 19 поранених, - Резніченко

Новости Днепра про На Дніпропетровщині щонайменше четверо загиблих та 19 поранених, - Резніченко

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині щонайменше четверо загиблих та 19 поранених, - РезніченкоУкраїнська

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