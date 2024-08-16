На Дніпропетровщині шахрай привласнював кошти, які збирали на потреби ЗСУ та лікування хворих

Шахрая згодом викрили правоохоронці.

Раніше неодноразово судимий мешканець Дніпропетровщини підшукував у мережі «Інтернет» оголошення щодо збору коштів на потреби ЗСУ або лікування хворих. Він телефонував особам, які ці кошти збирають, та повідомляв завідомо неправдиві відомості про грошові перекази, які нібито повинні їм надійти з-за кордону. А після цього шляхом обману здійснював заволодіння коштами потерпілих, зокрема військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба Слобожанської окружної прокуратури.

У ході проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігуранта і осіб, що можуть бути причетні до вчинення злочинів, правоохоронці вилучили чорнові записи, готівкові кошти, картки операторів мобільного зв’язку та мобільні телефони.

Чоловіку повідомлено про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що кваліфікується за ч. 4 ст. 190 КК України.

До підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі вирішується питання щодо пред’явлення підозри іншим особам, причетним до шахрайської схеми.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділення поліції № 10 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України

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