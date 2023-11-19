На Дніпропетровщині шахрай прикидався хворим і збирав кошти у соцмережах на “лікування”

Поліція викрила чоловіка, який через фейкову сторінку у соцмережі розміщував оголошення про терміновий збір коштів “на лікування”.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП.
Аферист просто знаходив фотографії хворих людей і видавав їх за свої.
До фото чоловік додавав реквізити своєї картки, а після отримання грошей використовував їх на власні потреби.
Затриманим виявився 29-річний мешканець Томаківської селищної громади.
Під час війни в мережі серйозно активізувалися шахраї та аферисти, які намагаються скористатися доброзичливістю громадян.
Не дайте себе ошукати, завжди перевіряйте достовірність отримувача, або допомогайте людям, яких ви особисто знаєте.
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