На Дніпропетровщині СБУ викрила проросійського блогера-колаборанта

Безробітній чоловік вирішив стати новим «Шарієм».

Як повідомили у СБУ, у Кам’янському затримали місцевого мешканця, який вирішив стати блогером, щоб покращити своє матеріальне становище. Чоловік був безробітнім, тому така діяльність йому здалася вдалою, але він чомусь він вирішив почати свою інтернет-кар’єру, ставши проросійським колаборантом.

Кам’янчанин знімав та публікував в соцмережах ролики, в яких хвалив армію країни-агресора та негативно коментував дії українських військових. Свій контент він викладав на фейсбук-сторінці. У майбутньому він сподівався отримати бонуси від російського режиму. Це помітили співробітники СБУ, тому його кар’єра блогера швидко обірвалася.

Грошей він не отримає, але перед законом тепер відповідати доведеться.

Ще одного антиукраїнського агітатора затримали в Кривому Розі. Чоловік був учасником місцевого злочинного угрупування. На своїй особистій сторінці в російській соцмережі, він постив антиукраїнські дописи та підтримував дії ворожої армії.

Обом затриманим оголосили підозру у колабораційній діяльності.

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