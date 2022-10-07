Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині СБУ викрила проросійського блогера-колаборанта

Сьогодні 17:32
просмотров

Безробітній чоловік вирішив стати новим «Шарієм».

Новости Днепра про На Дніпропетровщині СБУ викрила проросійського блогера-колаборанта

Як повідомили у СБУ, у Кам’янському затримали місцевого мешканця, який вирішив стати блогером, щоб покращити своє матеріальне становище. Чоловік був безробітнім, тому така діяльність йому здалася вдалою, але він чомусь він вирішив почати свою інтернет-кар’єру, ставши проросійським колаборантом.

Кам’янчанин знімав та публікував в соцмережах ролики, в яких хвалив армію країни-агресора та негативно коментував дії українських військових. Свій контент він викладав на фейсбук-сторінці. У майбутньому він сподівався отримати бонуси від російського режиму. Це помітили співробітники СБУ, тому його кар’єра блогера швидко обірвалася.

Грошей він не отримає, але перед законом тепер відповідати доведеться.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині СБУ викрила проросійського блогера-колаборанта

Ще одного антиукраїнського агітатора затримали в Кривому Розі. Чоловік був учасником місцевого злочинного угрупування. На своїй особистій сторінці в російській соцмережі, він постив антиукраїнські дописи та підтримував дії ворожої армії.

Обом затриманим оголосили підозру у колабораційній діяльності.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині СБУ викрила проросійського блогера-колаборантаУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині СБУ викрила проросійського блогера-колаборантаРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Виїхала автобусом з Польщі: розшукують 48-річну жінку з Дніпропетровської області
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:04
    Виїхала автобусом з Польщі: розшукують 48-річну жінку з Дніпропетровської області

    Допоможіть знайти людину!

    Голова Дніпропетровської облради розповів, чи існує загроза блекауту в області
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:27
    Голова Дніпропетровської облради розповів, чи існує загроза блекауту в області

    Ворог лютує, тому кількість обстрілів може збільшуватися.

    Військовий облік для жінок офіційно зробили добровільним, але є виняток
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:17
    Військовий облік для жінок офіційно зробили добровільним, але є виняток

    Сьогодні Верховна Рада прийняла в цілому закон №6482 щодо добровільного…

    Мріяв мати стяг вдома: на Дніпропетровщині юнак вкрав український прапор
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:57
    Мріяв мати стяг вдома: на Дніпропетровщині юнак вкрав український прапор

    Юнак зняв прапор біля місцевого магазину і забрав собі додому.

    Наверх