На Дніпропетровщині СБУ навідалась до пенсіонерів, які хвалили РФ

Співробітники СБУ викрили чергових фанатів руського міра.

Цього разу силовики навідалися до пенсіонерів із Павлограда, які займалися антиукраїнською пропагандою.

За словами слідчих, 72-річна бабуся із Павлограда використовувала свою сторінку в соцмережі, щоб підтримувати дії російського диктатора. Більш того, вона закликала до повалення нинішньої влади та підтримувала окупацію Півдня та Сходу України.

Пенсіонерка мала російські “корні” та активно спілкувалася з родичами на РФ.

Ще одного пенсіонера викрили поблизу Павлограду. 66-річний дідусь поширював на своїй сторінці в забороненій соцмережі дописи, де підтримував дії ворожої армії. Публікація, в якій один з російських депутатів пропонував відмінити мораторій на смертну кару спеціально для українських героїв з «Азову», теж знайшла підтримку ворожого поплічника.

Відомо, що чоловік був уроженцем РФ, але чому жив в Україні і кликав сюди Росію, замість того, щоб поїхати “на родіну” – невідомо.

У обох вилучили техніку та телефони, з яких вони вели ворожу агітацію, а також оголосили про підозру в колабораціонізмі.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: