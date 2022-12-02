На Дніпропетровщині СБУ навідалась до пенсіонерів, які хвалили РФ

Цього разу силовики навідалися до пенсіонерів із Павлограда, які займалися антиукраїнською пропагандою.
За словами слідчих, 72-річна бабуся із Павлограда використовувала свою сторінку в соцмережі, щоб підтримувати дії російського диктатора. Більш того, вона закликала до повалення нинішньої влади та підтримувала окупацію Півдня та Сходу України.
Пенсіонерка мала російські “корні” та активно спілкувалася з родичами на РФ.
Ще одного пенсіонера викрили поблизу Павлограду. 66-річний дідусь поширював на своїй сторінці в забороненій соцмережі дописи, де підтримував дії ворожої армії. Публікація, в якій один з російських депутатів пропонував відмінити мораторій на смертну кару спеціально для українських героїв з «Азову», теж знайшла підтримку ворожого поплічника.
Відомо, що чоловік був уроженцем РФ, але чому жив в Україні і кликав сюди Росію, замість того, щоб поїхати “на родіну” – невідомо.
У обох вилучили техніку та телефони, з яких вони вели ворожу агітацію, а також оголосили про підозру в колабораціонізмі.
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Яна Юхименко
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