На Дніпропетровщині СБУ ліквідувала ще одну схему втечі “ухилянтів” за кордон: деталі

Мешканець Кривого Рогу допомагав військовозобов'язаним виїжджати за межі України.

Про це повідомили в СБУ та Дніпропетровській обласній прокуратурі.

За даними слідства, мешканець Кривого Рогу разом зі своїми товаришами допомагав “ухилянтам” виїхати за кордон. Послуга коштувала 9 тисяч доларів.

Знайомі криворіжця працювали у військово-лікарській комісії одного з військкоматів Одеси. Вони підробляли документи про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Тож “клієнти” могли спокійно виїхати до Молдови, показавши фейкові довідки.

Піймали криворіжця, коли той передавав документи та отримував гроші від чергового клієнта. Під час обшуків у нього знайшли мобільні телефони, техніку, документи, зброю, набої та 500 тисяч гривень готівкою.

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші причетні до злочину особи.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: