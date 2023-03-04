На Дніпропетровщині розшукують зниклого підлітка з Підгороднього

У Дніпропетровській області поліція шукає зниклого Кирила Каліту, 2006 року народження, з Підгороднього.

Підліток вийшов з дому в п’ятницю, 3 березня, приблизно о 18:00 і досі не повернувся. У Telegram-каналі поліції Дніпропетровської області просять про допомогу в пошуках.

Прикмети: 16 років, 170 сантиметрів зростом, худорлявої статури, блакитні очі, коротке русяве волосся. Був одягнений у синю куртку, камуфляжні штани, темні черевики.

Особливі прикмети: родимка зліва на щоці.

Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження 16-річного хлопця, прохання звернутися за телефонами: 102, (096) 884 83 94.

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