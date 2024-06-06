На Дніпропетровщині розшукують небезпечного злочинця

Криворізькі поліцейські розшукують 33-річного Богдана Максимчука, який переховується від слідства.
Чоловіка підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.
Прикмети: на вигляд 30-35 років, середньої статури, зріст 175 см, густі темні брови, карі очі, темне волосся.
Якщо Вам відома будь-яка інформація про місцеперебування розшукуваного, просимо звернутися до відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції або за телефонами: 098-65-00-201, 098-976-30-47, 102.
Читайте також:
Автор:
На Дніпропетровщині відпочивальник побив адміністратора турбази.
Чоловік сподівався, що ніхто не помітить підробку.
У Кривому Розі пішла з життя Заслужена працівниця культури України…
У Кривому Розі судили продавчиню ринку, яка вивихнула своєму колезі…