На Дніпропетровщині розшукують небезпечного злочинця

У Дніпропетровській області розшукують злочинця.

Криворізькі поліцейські розшукують 33-річного Богдана Максимчука, який переховується від слідства.

Чоловіка підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Прикмети: на вигляд 30-35 років, середньої статури, зріст 175 см, густі темні брови, карі очі, темне волосся.

Якщо Вам відома будь-яка інформація про місцеперебування розшукуваного, просимо звернутися до відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції або за телефонами: 098-65-00-201, 098-976-30-47, 102.

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