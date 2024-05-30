На Дніпропетровщині розробили серію аудіо уроків англійської мови для людей з порушенням зору

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністраціїї.
Розроблені матеріали передали Дніпровському учбово-виробничому підприємству Українського товариства сліпих.
Сьогоднішню зустріч присвятили темі безбар’єрності. Надзвичайно важливій, особливо зараз. І це не лише про пандуси. Працюємо у різних напрямках. Прагнемо зробити ще доступнішими для мешканців різні сфери. Маємо враховувати потреби людей з інвалідністю під час благоустрою вулиць, громадських місць, освітнього простору, – зазначила заступник начальника Дніпропетровської ОВА Надія Задорожна.
Повідомляється, що розроблений курс складається з десяти аудіо уроків на подібні теми: родина, тварини, пори року, школа тощо. Тривалість кожного 10 хвилин. Заняття складається з декількох частин – теорія, практика, повторення.
Це наша спільна ініціатива з департаментом соціального захисту населення ОВА. Метою було створення можливостей для людей з порушеннями зору вивчати іноземну мову. Усі матеріали адаптовані, доступні та інтерактивні. Уроки можна слухати у транспорті, на прогулянці, вдома, – доповіла начальник відділу Центру соціальної допомоги та підтримки Дар’я Гребенюк.
Також відомо, що в області планують створити ще один проєкт – тренування зі скандинавської ходьби для людей з порушеннями зору.
Читайте також:
Автор:
Дніпровські спортсмени вибороли срібло та золото на Чемпіонаті України.
У Дніпропетровській області невідомий проник у будинок літньої жінки та…
Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак надав інформацію щодо нічних вибухів…
У Нікополі на Дніпропетровщині загинув водій "швидкої" через влучання у…