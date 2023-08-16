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  • На Дніпропетровщині росіяни вбили 18-річного хлопця, ще 4 людей постраждали

На Дніпропетровщині росіяни вбили 18-річного хлопця, ще 4 людей постраждали

Сьогодні 17:17
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Сьогодні пообіді росіяни атакували Межівську громаду, що на Синельниківщині.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині росіяни вбили 18-річного хлопця, ще 4 людей постраждали

У результаті загорілося сільгосппідприємство. Вогонь охопив понад 400 кв. м – пожежу ще ліквідовують.

На жаль, через цю атаку загинув 18-річний хлопець. Він отримав важкі поранення, лікарі до останнього намагалися врятувати юнака, але він помер.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Ще четверо людей постраждали. Серед них 2-річна дівчинка. Зараз вона в задовільному стані, лікуватиметься амбулаторно.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині росіяни вбили 18-річного хлопця, ще 4 людей постраждали

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині росіяни вбили 18-річного хлопця, ще 4 людей постраждалиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині росіяни вбили 18-річного хлопця, ще 4 людей постраждалиРусский

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