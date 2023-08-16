На Дніпропетровщині росіяни вбили 18-річного хлопця, ще 4 людей постраждали

У результаті загорілося сільгосппідприємство. Вогонь охопив понад 400 кв. м – пожежу ще ліквідовують.
На жаль, через цю атаку загинув 18-річний хлопець. Він отримав важкі поранення, лікарі до останнього намагалися врятувати юнака, але він помер.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Ще четверо людей постраждали. Серед них 2-річна дівчинка. Зараз вона в задовільному стані, лікуватиметься амбулаторно.
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