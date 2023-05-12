На Дніпропетровщині родина з Вірменії прожила 30 років без документів

Про історію родини розповіли в Міграційній службі Дніпропетровщини.
Нещодавно до Міграційників звернулася ціла родина, яка не мала громадянства. Сім’я ще в 1993 році переїхала до України з Вірменії. Мама та батько жили з паспортами громадян СРСР, а двоє синів мали тільки свідоцтво про народження.
Спочатку відсутність документів та громадянства родині не заважала. Проте, коли подружжя досягло пенсійного віку, вони не змогли оформити пенсію через відсутність необхідних документів.
А їхні діти, після закінчення 9 класів школи, не змогли без документів ні продовжити навчання, ні офіційно працевлаштуватись, ні створити власні родини. Тому сім’я і звернулася за допомогою до міграційників.
Наразі в Україні можна отримали статус особи без громадянства, який відкриває доступ до базових прав.
Ця послуга безкоштовна, тож усі четверо отримали документ, який дозволить літньому подружжю отримувати медичну допомогу, пенсію, пільги, а їхнім синам працевлаштуватися або піти навчатися.
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