На Дніпропетровщині родина з Вірменії прожила 30 років без документів

Родина з Вірменії 30 років прожила в Україні без документів.

Про історію родини розповіли в Міграційній службі Дніпропетровщини.

Нещодавно до Міграційників звернулася ціла родина, яка не мала громадянства. Сім’я ще в 1993 році переїхала до України з Вірменії. Мама та батько жили з паспортами громадян СРСР, а двоє синів мали тільки свідоцтво про народження.

Спочатку відсутність документів та громадянства родині не заважала. Проте, коли подружжя досягло пенсійного віку, вони не змогли оформити пенсію через відсутність необхідних документів.

А їхні діти, після закінчення 9 класів школи, не змогли без документів ні продовжити навчання, ні офіційно працевлаштуватись, ні створити власні родини. Тому сім’я і звернулася за допомогою до міграційників.

Наразі в Україні можна отримали статус особи без громадянства, який відкриває доступ до базових прав.

Ця послуга безкоштовна, тож усі четверо отримали документ, який дозволить літньому подружжю отримувати медичну допомогу, пенсію, пільги, а їхнім синам працевлаштуватися або піти навчатися.

Згодом всі члени родини отримають право на дозвіл на імміграцію в Україну та документування посвідками на постійне проживання, а з часом зможуть подати клопотання про отримання громадянства України.

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