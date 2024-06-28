На Дніпропетровщині річка забарвилася у помаранчевий колір: у чому річ

На Дніпропетровщині річка Вовча забарвилася в дивний колір.

Нещодавно жителі Павлоградського району помітили, що місцева річка “пофарбувалася” в дивний колір. Вода була майже помаранчевою. У соцмережах з’явилося відео, де жінка показує “ржавчину”, яка утворилася на березі водойми.

За словами авторів відео, риба, яка водиться у водоймі, підпливала до берега та ніби намагалася хапати кисень.

Річка дуже пахне каналізацією, треба бити тривогу, це передвісники мора риби, – повідомила авторка відео.

Фахівці підозрюють, що на якість води в річці вплинула спека, яка порушила розчинність кисню у воді.

«Жовтий, зеленуватий колір ― він може означати велику кількість водоростей, що розмножуються через високу температуру води. Поодинокі загибелі риб також можуть спостерігатися через дефіцит кисню і підвищення температури. Щука ― холодолюбива риба, для неї підвищення температури може бути критичним. Я скептично відношуся до того, коли пишуть, що «щось скинули». Не може бути, щоб в такому випадку гинули лише деякі види риб», ― розповів Павлоград.dp.ua Олег Маренков ― кандидат біологічних наук, доцент, проректор з наукової роботи Дніпровського національного університету.

Експерт згадав, що нещодавно у Дніпрі загинули 18 сомів.

«Загибель товстолобика пов’язана з тим, що він не нерестує, а для нього плюсові температури настають зараз. Такою йому потрібні вихрові течії, але їх немає. Риба збирається на нерест, але його не відбувається, тому може відбуватися процес резорбції ікри, що може привезти до загибелі деяких екземплярів. Таке може траплятися з коропом, товстолобом», ― зазначив Олег Маренков.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що екологи б’ють на сполох через масову загибель сомів у Дніпрі.

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