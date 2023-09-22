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На Дніпропетровщині псевдоволонтер обікрав продавчиню

Сьогодні 20:04
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Чоловік видавав себе за волонтера, а потім украв телефон.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині псевдоволонтер обікрав продавчиню

У Кам’янському чоловік обікрав продавчиню. Зловмисник зайшов до торговельного залу та представився волонтером, який збирає кошти на ЗСУ. У руках в нього був пластмасовий ящик для грошей. Чоловік запитав, чи не хоче жінка зробити пожертву. Коли вона погодилася та пішла за гаманцем, він схопив на касі її телефон та втік. 

Потерпіла відразу звернулась по допомогу до поліції. Майже через 30 хвилин поліціянти затримали чоловіка, який був схожий на зловмисника. При огляді у псевдоволонтера виявили викрадений мобільний телефон. 

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Кам`янською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

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