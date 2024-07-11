На Дніпропетровщині приватизують великий ГЗК, який добуває титан

Кабмін вніс до переліку великої приватизації Демурінський ГЗК на Дніпропетровщині.

Україна приватизує конфіскований у росіян титановий кар’єр на Дніпропетровщині. Про це йдеться в повідомленні Фонду держмайна.

Днями Кабмін включив державні частки розміром 100% статутного капіталу ТОВ “Аерок” та ТОВ “Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат” до переліку об’єктів великої приватизації.

Попереду аукціонні комісії, де визначать стартову ціну та умови продажу. І вже після цього стартують торги на платформі Прозорро.

Наразі Фонд держмайна вже зробив важливі кроки в рамках їх підготовки до приватизації: ми передали до статутного капіталу нерухоме та рухоме майно “Демурінського ГЗК”, що було вилучене рішеннями ВАКС окремо від корпоративних прав, а по “Аероку” — успішно зняли арешти з корпоративних прав, – йдеться у повідомленні.

Очікується, що націоналізовані (санкційні) активи мають знайти нових ефективних власників, які розвиватимуть виробництво, створюватимуть нові робочі місця та даватимуть поштовх для розвитку територій та відбудови України.

Нагадаємо, власником 100% капіталу Демурінського ГЗК Фонд держмайна офіційно став наприкінці березня 2023 року, після ухвали Вищого антикорупційного суду. Титановий кар’єр на Дніпропетровщині конфіскували в компанії, що належала російському мільярдеру Михайлу Щелкову.

Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат — одне з провідних гірничо-збагачувальних підприємств в Україні, з 2006 року розробляє Вовчанське комплексне розсипне титано-цирконове родовище в Дніпропетровській області.

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