На Дніпропетровщині прихистили дике дитинча куниці, яке військові знайшли в окопі на Донеччині

У притулку на Дніпропетровщині дивом врятували дику тваринку з фронту.

В одному з притулків для тварин на Дніпропетровщині живе врятоване з фронту дитинча куниці на прізвисько Грізлі. Тваринку покинула матір, коли їй був тиждень, куниця лишилась одна в окопі на Донеччині. Згодом виснажену тварину знайшли військові та передали до притулку, пише Суспільне.

Новонароджене дитинча лежало покинуте матір’ю в окопі. Військові помітили виснажене дитинча та передали на опіку волонтерами.

І ось вже кілька місяців Грізлі перебуває в одному з притулків. Нині куниця мешкає в окремому вольєрі, але перед цим волонтерам довелося власноруч вигодовувати куницю та оселити у себе вдома, бо з іншими тваринами дикого звіра тримати не можна.

Коли вона підросла – їй побудували власний дім. Зараз куницю годують курчатами, рибою та ягодами. Потроху вчать полювати, аби Грізлі могла вижити в дикій природі, куди її випустять навесні. Осінь і зиму тваринка ще побуде з волонтерами.

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