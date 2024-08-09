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На Дніпропетровщині прихистили дике дитинча куниці, яке військові знайшли в окопі на Донеччині

Сьогодні 10:36
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У притулку на Дніпропетровщині дивом врятували дику тваринку з фронту.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині прихистили дике дитинча куниці, яке військові знайшли в окопі на Донеччині

В одному з притулків для тварин на Дніпропетровщині живе врятоване з фронту дитинча куниці на прізвисько Грізлі. Тваринку покинула матір, коли їй був тиждень, куниця лишилась одна в окопі на Донеччині. Згодом виснажену тварину знайшли військові та передали до притулку, пише Суспільне. 

Новонароджене дитинча лежало покинуте матір’ю в окопі. Військові помітили виснажене дитинча та передали на опіку волонтерами.

І ось вже кілька місяців Грізлі перебуває в одному з притулків. Нині куниця мешкає в окремому вольєрі, але перед цим волонтерам довелося власноруч вигодовувати куницю та оселити у себе вдома, бо з іншими тваринами дикого звіра тримати не можна.

Коли вона підросла – їй побудували власний дім. Зараз куницю годують курчатами, рибою та ягодами. Потроху вчать полювати, аби Грізлі могла вижити в дикій природі, куди її випустять навесні. Осінь і зиму тваринка ще побуде з волонтерами.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині прихистили дике дитинча куниці, яке військові знайшли в окопі на Донеччині

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині прихистили дике дитинча куниці, яке військові знайшли в окопі на ДонеччиніУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині прихистили дике дитинча куниці, яке військові знайшли в окопі на ДонеччиніРусский

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