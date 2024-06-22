На Дніпропетровщині провели в останню путь полеглого Захисника

Про це повідомляє Лозуватська сільська рада.
Військовому з Криворіжжя Максиму Лаврінову було лише 25 років.
Чоловік народився 30 травня 1999 року у Христофорівці.
У 2016 році він закінчив Христофорівську середню загальноосвітню школу, у 2019 проходив строкову службу, після чого вирішив підписати контракт.
З 2023 року Максим став на службу оператором відділення протитанкових ракетних комплексів на Донеччині. Захисник України загинув 3 червня, під час виконання бойового завдання у Донецькій області.
Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.
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