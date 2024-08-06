На Дніпропетровщині пролунають вибухи: деталі

Сьогодні, 6 серпня, у Кривому Розі лунатимуть вибухи.
Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.
Виробничі вибухи знаходяться під контролем спецслужб, причин для занепокоєння немає.
Враховуйте вищезазначену інформацію та стежте за оголошеннями повітряної тривоги.
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