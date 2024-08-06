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На Дніпропетровщині пролунають вибухи: деталі

Сьогодні 07:54
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Жителі Кривого Рогу почують вибухи.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині пролунають вибухи: деталі

Сьогодні, 6 серпня, у Кривому Розі лунатимуть вибухи. 

Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі. 

  • Промислово-виробниче підприємство (Тернівський район) проводитиме планові пробувальні вибухові роботи – з 09:00 до 15:00;
  • У кар’єрі «№ 3» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони) буде проведено плановий вибух – о 12:00.

Виробничі вибухи знаходяться під контролем спецслужб, причин для занепокоєння немає.

Враховуйте вищезазначену інформацію та стежте за оголошеннями повітряної тривоги. 

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