На Дніпропетровщині пролунають вибухи: деталі

Жителі Кривого Рогу почують вибухи.

Сьогодні, 6 серпня, у Кривому Розі лунатимуть вибухи.

Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.

Промислово-виробниче підприємство (Тернівський район) проводитиме планові пробувальні вибухові роботи – з 09:00 до 15:00 ;

; У кар’єрі «№ 3» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони) буде проведено плановий вибух – о 12:00 .

Виробничі вибухи знаходяться під контролем спецслужб, причин для занепокоєння немає.

Враховуйте вищезазначену інформацію та стежте за оголошеннями повітряної тривоги.

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