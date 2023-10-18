На Дніпропетровщині прогриміла серія вибухів

Звуки вибухів чули у Павлограді.

Мешканці Павлограда повідомляли про звуки вибухів під час тривоги. Цю інформацію спочатку частково підтвердили у міськраді, опублікувавши попередження про те, що треба заховатися за дві стіни.

Після відбою інформацію про вибухи підтвердив і очільник ОВА Сергій Лисак. Він закликає дотримуватися інформаційної гігієни, а також повідомляє що на місці працюють відповідні служби.

Деталі, як завжди, згодом від ОВА чи ДСНС.

Нагадаємо, зранку 18 жовтня росіяни атакували Обухівку поблизу Дніпра. На жаль, загинула 31-річна жінка. Ще четверо людей отримали поранення. Наразі триває ліквідація наслідків удару.

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