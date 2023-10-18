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На Дніпропетровщині прогриміла серія вибухів

Сьогодні 21:26
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Звуки вибухів чули у Павлограді.
Новости Днепра про На Дніпропетровщині прогриміла серія вибухів

 Фото умовне та ілюстративне

Мешканці Павлограда повідомляли про звуки вибухів під час тривоги. Цю інформацію спочатку частково підтвердили у міськраді, опублікувавши попередження про те, що треба заховатися за дві стіни. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині прогриміла серія вибухів

Після відбою інформацію про вибухи підтвердив і очільник ОВА Сергій Лисак. Він закликає дотримуватися інформаційної гігієни, а також повідомляє що на місці працюють відповідні служби.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині прогриміла серія вибухів

Деталі, як завжди, згодом від ОВА чи ДСНС.

Нагадаємо, зранку 18 жовтня росіяни атакували Обухівку поблизу Дніпра. На жаль, загинула 31-річна жінка. Ще четверо людей отримали поранення. Наразі триває ліквідація наслідків удару. 

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