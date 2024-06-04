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На Дніпропетровщині прогнозують рекордний урожай кавунів

Сьогодні 20:51
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У Дніпропетровській області цьогоріч може бути рекордний урожай кавунів.
Принаймні такі прогнози нині роблять аналітики порталу Agro Times.
 
Зазначається, що цьогоріч планували засіяти поля так, аби зібрати 15 га кавунів, але потім вирішили зменшити території, які віддадуть під баштанні, щоб уникнути надлишку товару.
 

За словами власника ТОВ “Раст-Агро” Андрій Романіва, цього року насіннєві компанії продали у рази більше насіння кавунів, ніж минулого.

“Тобто урожаю може бути дуже багато, і він може стати нерентабельним”, – каже підприємець.

Торік підприємці теж закупили багато насіння, але врожай був малим, через травневі приморозки та град, який побив рослини. Тоді 30% посівів були знищені, через що ціни на башканні були вищими ніж очікувалося спочатку. 

“Зараз кавунів вирішили вирощувати у рази більше, а це може закінчитись погано для тих, хто вирощує”, – зауважив аграрій.

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