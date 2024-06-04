На Дніпропетровщині прогнозують рекордний урожай кавунів

За словами власника ТОВ “Раст-Агро” Андрій Романіва, цього року насіннєві компанії продали у рази більше насіння кавунів, ніж минулого.
“Тобто урожаю може бути дуже багато, і він може стати нерентабельним”, – каже підприємець.
Торік підприємці теж закупили багато насіння, але врожай був малим, через травневі приморозки та град, який побив рослини. Тоді 30% посівів були знищені, через що ціни на башканні були вищими ніж очікувалося спочатку.
“Зараз кавунів вирішили вирощувати у рази більше, а це може закінчитись погано для тих, хто вирощує”, – зауважив аграрій.
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