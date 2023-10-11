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  • На Дніпропетровщині продають будинок за 10 тисяч гривень: як він виглядає та в чому підступ

На Дніпропетровщині продають будинок за 10 тисяч гривень: як він виглядає та в чому підступ

Сьогодні 22:08
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У Дніпропетровській області продають будинок за 10 тисяч гривень.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині продають будинок за 10 тисяч гривень: як він виглядає та в чому підступ

У Криворізькому районі продають будинок за смішні гроші. Оголошення опублікували на популярному сайті. 

За хату в 42 квадрати в селищі Грушівка просять усього 10 тисяч гривень. Як зазначає нинішній власник садиби, у будинку дві кімнати. Поруч з будівлею є 40 соток городу, які теж отримає майбутній господар. 

Хату можна використовувати, як дачу. До найближчого великого міста 10 кілометрів. Поруч є озеро. Щоправда, спочатку треба зробити ремонт. Будинок звели у 1960 році, тож він потребує капітального оновлення. У дворі є колодязь з водою, електрика (без боргів) та сарай в аварійному стані. 

Як пояснює господар, у нього немає сил займатися цією хатою, тож він готовий віддати її за 10 тисяч гривень. 

Треба докласти зусиль, оскільки шість років ніхто нею не займався. Немає бажання. З документів є техпаспорт додому. Є договір купівлі продажу на попереднього власника, – йдеться в оголошенні.

Судячи з фото, хата досить охайна, хоч і потребує ремонту. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині продають будинок за 10 тисяч гривень: як він виглядає та в чому підступ

Новости Днепра про На Дніпропетровщині продають будинок за 10 тисяч гривень: як він виглядає та в чому підступ

Щоправда, розташування будинку сумнівне. Грушівка знаходиться досить близько до території, які постійно обстрілюють, тож це не дуже безпечне місце для життя чи відпочинку. Ймовірно, саме тому господар готовий віддати хату за смішні гроші, адже за такі будиночки як цей, поблизу великих міст, зазвичай просять по декілька тисяч доларів. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині продають будинок за 10 тисяч гривень: як він виглядає та в чому підступ

Новости Днепра про На Дніпропетровщині продають будинок за 10 тисяч гривень: як він виглядає та в чому підступ

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині продають будинок за 10 тисяч гривень: як він виглядає та в чому підступУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині продають будинок за 10 тисяч гривень: як він виглядає та в чому підступРусский

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