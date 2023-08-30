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На Дніпропетровщині продавали неіснуючі товари з Європи

Сьогодні 17:56
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На Дніпропетровщині 24-річний чоловік ошукував людей на неіснуючих товарах з Європи.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині продавали неіснуючі товари з Європи

Продавець розміщував у соцмережах оголошення про продаж товарів з Європи. На декількох акаунтах він публікував рекламу, на яку реагували потенційні покупці. 

Люди замовляли товари та мали внести стовідсоткову переплату. Як тільки покупець отримував гроші – зникав безвісти. Не дочекавшись своєї покупки, клієнти розуміли, що іх ошукали та звернулись за допомогою до поліції.

Як з’ясувалося, шахраєм був 24-річний мешканець Верхівцеве, що поблизу Жовтих Вод. Усього “продавець” ошукав 24 людей та заробив 280 тисяч гривень. Жертв може бути більше, тому наразі правоохоронці встановлюють інших постраждалих.

Чоловіку оголосили про підозру в шахрайстві. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині продавали неіснуючі товари з ЄвропиУкраїнська

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