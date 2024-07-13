На Дніпропетровщині правоохоронці ліквідували корупційну схему ухилення від мобілізації

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону у соцмережах.
Слідством встановлено, що 53 річний військовослужбовець разом з мешканцем Кривого Рогу маючи вплив на посадових осіб військово-лікарської комісії, допомагали військовозобов’язаним громадянам отримувати законні підстави для ухилення від мобілізації та виключення з військового обліку за станом здоров’я. За «допомогу» брали по 10 000 доларів з людини, — йдеться у дописі.
На початку липня 2024 року підозрювані пообіцяли «допомогти» військовозобов’язаному мешканцю міста Кривий Ріг.
Під час отримання обумовленої суми коштів підозрюваних затримали.
Наразі двом підозрюваним обрано запобіжний захід — тримання під вартою, з альтернативою внесення залогу 340 000 грн.
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