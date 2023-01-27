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  • На Дніпропетровщині працівники критичної інфраструктури могли бути колаборантами

На Дніпропетровщині працівники критичної інфраструктури могли бути колаборантами

Сьогодні 14:19
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На Дніпропетровщині викрили чергових проросійських колаборантів.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині працівники критичної інфраструктури могли бути колаборантами

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Так, в Кривому Розі ворожою агітаторкою виявилася колишня працівниця підприємства гірничо-металургійної галузі Кривого Рогу. Відомо, що на своїй сторінці в соцмережі вона хвалила дії ворога та заперечувала збройну агресію Росії.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині працівники критичної інфраструктури могли бути колаборантами

Якщо у Кривому Розі ворожою агітацією займалася колишня співробітниця підприємства, то в Павлограді піймали працівника об’єкту критичної інфраструктури. Чоловік підтримував окупацію України та захоплювався російським диктатором. Чи міг затриманий співпрацювати з ворогом – з’ясують правоохоронці.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині працівники критичної інфраструктури могли бути колаборантами

Під час обшуків в підозрюваних забрали телефони та комп’ютери за допомогою яких вони публікували ці матеріали.

Обом затриманим повідомили про підозру в колабораційній діяльності. 

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