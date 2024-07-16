На Дніпропетровщині потреба у всіх резусах і групах: куди звертатися мешканцям, аби здати кров

Наразі станції переливання крові потребують всі групи і резуси крові. Однак найбільше потрібна друга позитивна.
Про це повідомили в ДніпроОВА.
Там зазначають, що аби врятувати більше життів, необхідно постійно поповнювати запаси крові та її компоненти.
«Маємо постійно поповнювати запаси крові та її компонентів. Адже від цього залежить порятунок життів. Людей після надзвичайних ситуацій, породілей чи важкохворих. І звісно – наших оборонців, яких доправляють з передової до лікарень регіону. Нерідко вони потребують переливання», – каже директорка комунального підприємства Антоніна Сердюк.
Здати кров може повнолітній громадянин, який важить не менше 50 кілограм. Також — донором не може стати людина, яка має хронічні захворювання. Рушаючи на донацію, слід взяти з собою паспорт та картку платника податків. Напередодні не можна вживати жирну їжу та алкогольні напої. Натомість треба пити більше води.
Пункти здачі крові на Дніпропетровщині:
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