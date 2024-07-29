На Дніпропетровщині посеред траси горіла вантажівка

Увечері 28 липня на спецлінію “101” надійшло повідомлення про займання вантажного автомобіля на автошляху Т0415 “Верхньодніпровськ-П’ятихатки”, поблизу села Червоний Яр Кам’янського району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Дніпропетровщини.
Після прибуття на місце події надзвичайники встановили, що загорівся автомобіль “Mercedes-Benz Atego” на площі 10 кв. м.
О 19:35 займання було ліквідовано.
На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.
Щодо стану водія не повідомляється. Про причину займання також не повідомляється.
До гасіння було залучено 9 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області, – зазначили в дописі ДСНС.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у центрі Дніпра загорівся пасажирський автобус.
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