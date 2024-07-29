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На Дніпропетровщині посеред траси горіла вантажівка

Сьогодні 08:18
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У Кам'янському районі на трасі загорілася вантажівка.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині посеред траси горіла вантажівка

Увечері 28 липня на спецлінію “101” надійшло повідомлення про займання вантажного автомобіля на автошляху Т0415 “Верхньодніпровськ-П’ятихатки”, поблизу села Червоний Яр Кам’янського району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Дніпропетровщини.

Після прибуття на місце події надзвичайники встановили, що загорівся автомобіль “Mercedes-Benz Atego” на площі 10 кв. м.

О 19:35 займання було ліквідовано. 

На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. 

Щодо стану водія не повідомляється. Про причину займання також не повідомляється. 

До гасіння було залучено 9 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області, – зазначили в дописі ДСНС.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у центрі Дніпра загорівся пасажирський автобус.

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