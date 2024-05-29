На Дніпропетровщині понад 600 людей одночасно грали в шахи, аби встановити рекорд

Дніпропетровська область встановила національний рекорд з гри у шахи.

Про досягнення повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

В області на другому фестивалі “Стратегії Незламних” провели наймасовішу гру у шахи: до змагання одночасно приєдналося 648 учасників.

Такі події важливі. Вони підбадьорюють та заохочують не зупинятися. Попри війну розвиватися, досягати цілей. А шахи ще й вчать мислити стратегічно. Прораховувати все на декілька кроків вперед. Потрібне вміння, яке згодиться у житті, – повідомив державний службовець.

Також відомо, що більшу частину учасників склали діти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпропетровщина – лідер за рівнем податкових надходжень до місцевих бюджетів.

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