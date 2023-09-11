Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині помітили смертельно отруйну рослину (ФОТО)

Сьогодні 16:57
просмотров

Якщо помітите цю рослину, будьте максимально обережні!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині помітили смертельно отруйну рослину (ФОТО)

Днями на Дніпропетровщині помітили смертельно отруйну рослину – блекоту чорну.

Фото опублікувала у ФБ-спільноті “Природа Криворіжжя” Олена Юдіна.

Зазначимо, блекота чорна — дворічна трав’яниста рослина родини пасльонових. Виростає до півтора метра у висоту, має липке листя і великі квіти брудно-білого або жовтуватого кольору з ворсинками. Плоди у формі глечика, відрізняються дуже неприємним запахом.

Зустрічається біля доріг або житлових будинків, на оброблюваних полях.

Блекота вважається смертельно отруйною. Якщо з’їсти насіння або молоді паростки цієї рослини, ознаки отруєння з’являться вже через 10-20 хвилин – пересихає в роті, починається хрипота, червоніє шкіра, збільшуються зіниці. При складних випадках можна втратити свідомість або навіть впасти в кому.

Тому будьте максимально обережні!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині помітили смертельно отруйну рослину (ФОТО)

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині помітили смертельно отруйну рослину (ФОТО)Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

“Яке ти нікчемне х***о”: ведучий з Кривого Рогу відповів ексколезі Шепєлєву, який знімається у Маріуполі
Новини Дніпра
Сьогодні 15:24
“Яке ти нікчемне х***о”: ведучий з Кривого Рогу відповів ексколезі Шепєлєву, який знімається у Маріуполі

Ще один ведучий, який часто знімався в український шоу, записався…

Росіяни вдарили по Нікополю з «Граду» та важкої артилерії: троє чоловіків у лікарні
Новини Дніпра
Сьогодні 15:09
Росіяни вдарили по Нікополю з «Граду» та важкої артилерії: троє чоловіків у лікарні

Терористи.

Підприємиця “обібрала” лікарню на Дніпропетровщині на 1 млн грн на постачанні опалення
Новини Дніпра
Сьогодні 12:57
Підприємиця “обібрала” лікарню на Дніпропетровщині на 1 млн грн на постачанні опалення

На Дніпропетровщині лікарні продавали енергію за завищеними цінами.

Україна повернула під контроль «Вишки Бойка»: росія окупувала їх 2015 року (ВІДЕО)
новини України
Сьогодні 12:36
Україна повернула під контроль «Вишки Бойка»: росія окупувала їх 2015 року (ВІДЕО)

Україна повернула під свій контроль так звані "Вишки Бойка" у…

Наверх