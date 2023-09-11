На Дніпропетровщині помітили смертельно отруйну рослину (ФОТО)

Якщо помітите цю рослину, будьте максимально обережні!

Днями на Дніпропетровщині помітили смертельно отруйну рослину – блекоту чорну.

Фото опублікувала у ФБ-спільноті “Природа Криворіжжя” Олена Юдіна.

Зазначимо, блекота чорна — дворічна трав’яниста рослина родини пасльонових. Виростає до півтора метра у висоту, має липке листя і великі квіти брудно-білого або жовтуватого кольору з ворсинками. Плоди у формі глечика, відрізняються дуже неприємним запахом.

Зустрічається біля доріг або житлових будинків, на оброблюваних полях.

Блекота вважається смертельно отруйною. Якщо з’їсти насіння або молоді паростки цієї рослини, ознаки отруєння з’являться вже через 10-20 хвилин – пересихає в роті, починається хрипота, червоніє шкіра, збільшуються зіниці. При складних випадках можна втратити свідомість або навіть впасти в кому.

Тому будьте максимально обережні!

Читайте також:

Українська

Автор: