На Дніпропетровщині помітили рідкісну ластівку-альбіноса

Орнітологи Дніпропетровщини помітили в області рідкісну ластівку.

Ластівку-альбіноса зафіксували під час спостережень птахів на Булахівському лимані. Вона потрапила в об’єктив орнітологів під час міграції разом з ластівкою сільською.

Про це розповіли на сторінці “Птахи України” у Facebook.

“Звісно йде міграція багатьох видів птахів, про це я ще згадую в цьому пості. Але окремо хочу звернути увагу на зустрічі ластівки альбіноса. Річ піде про ластівку сільську (Barn Swallow). Уявіть собі, що для мене це вже третя реєстрація такого явища”, – розповів дослідник.

Він додав, що у 2018 році рідкісну пташку бачив над Карабинівським луком, у 2019-му над західною частиною луків біля озера Булахівський лиман і 4 серпня 2024 року над самим лиманом. В усіх трьох випадках це були молоді птахи, які летіли на південний захід разом в групі з іншими ластівками сільськими.

Ластівка-альбінос повністю біла на відміну від звичних нам ластівок. Пташка дуже рідкісна та має легке пір’я. Вона погано бачить вдень і дуже сприйнятлива до сонця.

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