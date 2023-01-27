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На Дніпропетровщині помітили рідкісного кажана-вуханя

Сьогодні 11:30
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У Павлограді на Дніпропетровщині знайшли червонокнижного кажана.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині помітили рідкісного кажана-вуханя

Знайшли маленьке створіння на сходах приміщення одного із вугільних підприємств Павлограда.

Павлоградець помітив кажана в кінці робочого дня. Той лежав на сходах на верхньому поверсі приміщення. У рукокрилого були великі вуха, тому чоловік сфотографував незвичну тварину та прибрав зі сходів, щоб ніхто не наступив на маленького. Вранці наступного дня кажан зник. Скоріше за все, знайшов новий нічліг.

Фотографію кажана Віктор Петров опублікував в соцмережах, пише місцеве видання “Шахтарський край”. 

Як виявилося пізніше, це був вухань – цей вид кажанів занесений в Червону книгу та зустріти їх в Україні майже не можливо.

Свою назву отримав через великі вуха. Кажан має тіло до 5 см, а вуха до 3. Найбільша популяція вуханів на Поліссі. Ці створіння живуть здебільшого в лісах, але все частіше забиваються на балкони або щілини будівель. Один із таких вухастиків шукав собі притулку на підприємстві. 

На жаль, через те, що кажанам доводиться ховатися в будівлях, вони часто гинуть.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині помітили рідкісного кажана-вуханяУкраїнська

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