На Дніпропетровщині помітили птаха, який маскується під дерево та здаля нагадує мишу (ФОТО)

Це невеликий птах з ряду горобцеподібних.

Днями на Дніпропетровщині, в одному із парків Криворізького району, місцеві мешканці побачили дуже цікавого птаха, який маскується під дерево та здаля нагадує мишу. Це – підкоришник.

Фото опублікував Євген Шумило у Facebook-спільноті “Природа Криворіжжя”.

Підкоришник, парк, 16.03.24, – підписав він знімок.

Зазначимо, підкоришник – це невеликий лісовий птах з камуфлюючим оперенням та неголосним співом, завдяки чому він легко лишається непоміченим. Під час пересування стовбуром дерева здаля нагадує мишу. Цей птах не дуже обережний і часто не звертає уваги на присутність людини. Має характерний нерівний пульсуючий політ, в якому чергуються метеликоподібні серії змахів крилами із сковзанням на крило та падіннями. В Україні підкоришник зазвичай мешкає в лісових і лісостепових смугах, північній степовій смузі, в пониззях Дніпра, Дністра і Дунаю. Перевагу надає лісам, але можна його зустріти і в парках.

Фото з мережі, щоб краще роздивитися птаха:

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині помітили звірів, які раніше не з’являлися в цьому регіоні.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: