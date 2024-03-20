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  • На Дніпропетровщині помітили птаха, який маскується під дерево та здаля нагадує мишу (ФОТО)

На Дніпропетровщині помітили птаха, який маскується під дерево та здаля нагадує мишу (ФОТО)

Сьогодні 15:39
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Це невеликий птах з ряду горобцеподібних.

Днями на Дніпропетровщині, в одному із парків Криворізького району, місцеві мешканці побачили дуже цікавого птаха, який маскується під дерево та здаля нагадує мишу. Це – підкоришник.

Фото опублікував Євген Шумило у Facebook-спільноті “Природа Криворіжжя”.

Підкоришник, парк, 16.03.24, – підписав він знімок.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині помітили птаха, який маскується під дерево та здаля нагадує мишу (ФОТО)

Зазначимо, підкоришник – це невеликий лісовий птах з камуфлюючим оперенням та неголосним співом, завдяки чому він легко лишається непоміченим. Під час пересування стовбуром дерева здаля нагадує мишу. Цей птах не дуже обережний і часто не звертає уваги на присутність людини. Має характерний нерівний пульсуючий політ, в якому чергуються метеликоподібні серії змахів крилами із сковзанням на крило та падіннями. В Україні підкоришник зазвичай мешкає в лісових і лісостепових смугах, північній степовій смузі, в пониззях Дніпра, Дністра і Дунаю. Перевагу надає лісам, але можна його зустріти і в парках.

Фото з мережі, щоб краще роздивитися птаха: 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині помітили птаха, який маскується під дерево та здаля нагадує мишу (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщині помітили птаха, який маскується під дерево та здаля нагадує мишу (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині помітили звірів, які раніше не з’являлися в цьому регіоні.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині помітили птаха, який маскується під дерево та здаля нагадує мишу (ФОТО)Українська Новости Днепра про На Дніпропетровщині помітили птаха, який маскується під дерево та здаля нагадує мишу (ФОТО)Русский

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