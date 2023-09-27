На Дніпропетровщині поліціянти навідалися до жінки, яка сильно тужила за СРСР

Місцева мешканка через заборонену в Україні соціальну мережу публікувала фотографії з атрибутами тоталітарного режиму.

На персональній сторінці правопорушниця зі свого мобільного телефону упродовж тривалого часу розміщала фото із зображенням комуністичної символіки колишнього СРСР та поширювала її серед підписників.

Відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», публічне поширення тоталітарної символіки в Україні заборонено.

26 вересня слідчі ВП №2 Нікопольського районного управління поліції вручили жінці повідомлення про підозру за ч.1 ст.436-1 Кримінального кодексу України (поширення символіки комуністичного тоталітарного режиму).

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