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  • На Дніпропетровщині поліція затримала раніше судимого чоловіка ща серію крадіжок

На Дніпропетровщині поліція затримала раніше судимого чоловіка ща серію крадіжок

Сьогодні 16:04
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Поліцейські затримали чоловіка за серію крадіжок у Новомосковську.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині поліція затримала раніше судимого чоловіка ща серію крадіжок

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

26-річний місцевий мешканець підозрюється у вчиненні двох майнових злочинів за одну добу.

5 липня близько 2-ї години ночі до Новомосковського районного відділу поліції звернувся потерпілий та повідомив, що невідомий чоловік проник до його мікроавтобусу, який стояв у дворі багатоповерхівки, витягнув будівельну тачку і робочі інструменти, — сказано у дописі поліції.

Сусіди налякали злодія та він втік. Однак після цього автівка загорілась.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині поліція затримала раніше судимого чоловіка ща серію крадіжок

Цього ж дня до поліції надійшло повідомлення про те, що хтось пробрався до торгівельного павільйону, поцупив майно та втік.

Дії зловмисника потрапили на камеру відеоспостереження, та його невдовзі було затримано.

Під час слідчих дій, правоохоронці встановили його причетність до вказаних злочинів. Речові докази вилучили та направили на експертизу.

Тепер йому загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині поліція затримала раніше судимого чоловіка ща серію крадіжокУкраїнська

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