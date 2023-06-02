На Дніпропетровщині поліцейський забрав речдоки та продав їх в ломбард

На Дніпропетровщині поліцейський заволодів речовими доказами на суму понад 330 тисяч гривень - це комп’ютерна техніка та мобільні телефони, які були вилучені в рамках кримінального провадження.

Частину техніки правоохоронець продав у ломбард, а залишок роздав родичам.

Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

Чоловіка викрили та затримали.

Експоліцейського суд визнав винним у привласнені та розтраті чужого майна, вчиненого у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України). Його засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки.

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