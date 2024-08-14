На Дніпропетровщині погрожували розправою дівчині, яка з другом спаплюжила могилу військовослужбовця

У селищі Межова на Дніпропетровщині чоловіки погрожували фізичною розправою 16-річній дівчині, яка разом з другом спаплюжила могилу загиблого військовослужбовця.

За повідомленням місцевої мешканки, нібито військові у нетверезому стані приїхали вночі до будинку, де живе 16-річна дівчина, та почали їй погрожувати розправою. Поліція вчасно зреагувала, приїхала на місце події та зупинила чоловіків.

Дівчина була вдома разом з бабусею. Остання через погрози отримала серцевий напад. Про це розповіла жителька селища Межова Валентина Мельник у Facebook, повідомляє “ХД Дніпро”.

“Вночі до Ксенії ( дівчини з відео) приїздили військові Робін Гуди, які хотіли вчинити самосуд, ламаючи забор і ворота та вимагаючи в бабусі віддати дівчину для фізичної розправи!!!!!!! Завдяки вчасно зреагованій поліції та небайдужих людей, горя не сталося( хоча я так не сказала б , бо у бабусі серцевий напад, а Ксенія навіть не можу описати її стан) Люди, хто Ви ?????? Чому ви вирішили, що маєте право вчиняти самосуд???? Побійтесь Бога, ця дитина за все відповість, а от ви чи відмиєтесь????”, – написали Валентина Мельник.

Вона додала, що на чоловіків буде відкрито кримінальне провадження.

“На всіх буде відкрито кримінальне впровадження, всі були пʼяні, агресивні і несли загрозу життю, та погрожували що підірвуть будинок та розстріляють”, – написала жінка.

З приводу інциденту ми звернулися за коментарем до поліції у Дніпропетровській області. Там dnepr.info повідомили, що подія зареєстрована. Зараз правоохоронця проводять перевірку.

Нагадаємо, у ніч на 9 серпня у Синельниківському районі двоє невідомих, схожих на підлітків, намагалися зламати прапор України біля могили на кладовищі. Весь процес, який супроводжувався нецензурною лайкою та сміхом зняли на відео, яке згодом поширилося в місцевих Telegram-каналах.

Правоохоронці встановили особи невідомих. Вандалами виявились місцеві підлітки – 16-річна дівчина та 15-річний хлопець. Їх доставили до відділення поліції та опитали. За наругу над могилою поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України. Розпочато слідство.

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